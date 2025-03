Il peso di WWE 2K25 è stato scoperto e non è affatto leggero, soprattutto in versione PS5

WWE 2K, la serie dedicata al wrestling di 2K e Take-Two, è una serie che negli anni ha puntato sempre di più a una alta fedeltà grafica e la conseguenza è che il file del videogioco è diventato sempre più grande. È una tendenza comune per i videogiochi AAA, ovviamente, e pare proprio che anche WWE 2K25 non sarà un gioco leggerissimo.

I dettagli sul peso di WWE 2K25

L'informazione arriva da PlayStation Game Size, un profilo dedicato alla ricerca di informazioni ancora non pubbliche ma già presenti all'interno del PlayStation Store di Sony. Quanto da lui riportato non è ufficiale, ma è di norma abbastanza preciso visto che i dati vengono direttamente dal negozio digitale. Ovviamente è sempre possibile che le cifre indicate cambino nei prossimi giorni, ad esempio per l'arrivo di nuovi aggiornamenti che potrebbero includere nuovi contenuti o che potrebbero ridurre il peso totale ottimizzando e comprimendo i dati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Andando nel dettaglio, come potete vedere nel tweet qui sopra, la versione PlayStation 4 di WWE 2K25 dovrebbe pesare 88,682 GB, mentre la versione PlayStation 5 dovrebbe arrivare fino a 110,479 GB. PlayStation Game Size afferma che queste informazioni sono corrette per la versione 1.02 (PS4) e 1.002.000 (PS5). La differenza di peso probabilmente è legata al fatto che la modalità The Island è presente solo nelle versioni di attuale generazione.

Segnala poi che il prescaricamento partirà il 5 marzo per le versioni Deadman / Bloodline, che saranno disponibili il 7 marzo. Se non volete pagate un extra e optate per la versione standard, il pre-download invece partirà il 12 marzo, con pubblicazione prevista il 14 marzo.

Segnaliamo che WWE 2K25 avrà quasi 300 personaggi giocabili, ecco l'elenco completo dei wrestler presenti al lancio.