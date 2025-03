Persona: The Official Cookbook è in arrivo e potete già prenotarlo a basso prezzo

Se siete fan della serie Persona e amate cucinare (o conoscete qualcuno che possa cucinare per voi), allora potreste essere interessati a una novità presentata da SEGA e Atlus: Persona: The Official Cookbook . Si tratta di un ricettario che prende ispirazione dalle decine di ricette presenti in Persona 3 Reload, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal. Al momento della scrittura, in Italia è possibile fare le prenotazione della versione eBook (perfetta da vedere sui tablet o su PC, un po' meno sullo schermo in bianco e nero dei Kindle) a prezzo ovviamente più basso rispetto alla versione fisica (non presente presso il rivenditore, per il momento). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La data di uscita è fissata per il 23 settembre. Il prezzo è 12,39€ al momento. La versione fisica ha 144 pagine. Il libro è solo in versione inglese ed è realizzato da Jarret Melendez, noto autore di ricettari ispirati a varie serie, come Percy Jackson, The White Lotus e RuneScape.

I dettagli del ricettario Persona: The Official Cookbook

La descrizione ufficiale del ricettario recita, in traduzione: "Godetevi i piatti preferiti dei vostri personaggi preferiti, come i pasti proteici per Akihiko di Persona 3 Reload, la bistecca per Chie di Persona 4 Golden e un intero banchetto per i Phantom Thieves di Persona 5 Royal! Con questo libro, non avrete più bisogno dell'abbonamento di Shinjiro alla rivista mensile "Family Cooking"!".

"Con queste indicazioni facili da seguire, passo dopo passo, potrete sentirvi sicuri di condividere le ricette con i vostri amici e confidenti più stretti per aumentare i vostri Social Link. Con 55 ricette, fotografie straordinarie, una lore dedicata e un'elegante presentazione in linea con l'estetica leggendaria del gioco, questo libro piacerà ai fan in cerca di un oggetto da collezione e tributo alla serie."

Segnaliamo infine che Persona 4 potrebbe tornare con un remake in stile Persona 3 Reload.