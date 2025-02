Persona 4 potrebbe tornare con un remake in stile Persona 3 Reload

Persona 4 potrebbe tornare con un remake sulla falsariga di quello realizzato per Persona 3, o almeno è ciò che suggeriscono alcuni indizi lasciati dalla cantante Shihoko Hirata, che ha rivelato di essere tornata in sala di registrazione per incidere alcuni brani.

Nello specifico, Hirata ha partecipato ad alcune sessioni nel MIT Studio (Studio 2) di Tokyo, dove sono state registrate le colonne sonore dei vari episodi della serie Persona e dov'è stato girato di recente un dietro le quinte dedicato alle canzoni di Persona 5 Strikers.

Come saprete, l'interprete giapponese è nota soprattutto per il suo lavoro sulla soundtrack di Shin Megami Tensei: Persona 4 e in questo caso ha dichiarato di star lavorando a un progetto non ancora annunciato, salvo poi mettere "mi piace" ai commenti che ipotizzavano avesse a che fare con il quarto capitolo della serie Atlus.

A ben vedere, le possibilità che lo studio di registrazione in questione sia stato utilizzato per la realizzazione di brani destinati a giochi diversi da quelli prodotti da SEGA sono poche e ciò rende queste voci decisamente plausibili.