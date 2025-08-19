8

La data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7 è stata rivelata da un video pubblicato per errore?

A quanto pare Activision ha pubblicato per errore un teaser di Call of Duty: Black Ops 7 che riporta la data di uscita del gioco e rivela altre novità non ancora annunciate.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/08/2025
Milo Ventimiglia in Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
La data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7 pare sia stata rivelata da un video pubblicato per errore da Activision sul profilo ufficiale della serie, probabilmente in anticipo rispetto alla presentazione che vedremo stasera durante l'Opening Night Live della Gamescom.

L'informazione che viene riportata del teaser è sempre la stessa: il nuovo capitolo della serie sparatutto uscirà il 14 novembre, come sostengono da giorni diversi leaker, ma insieme all'uscita sono stati rivelati anche altri dettagli visibili nelle rapide sequenze del filmato promozionale.

In primo luogo si vede lo scontro con un boss gigante, la massiccia presenza di mech e quello che sembrerebbe il ritorno dei jetpack, sebbene CharlieIntel abbia sottolineato che in tal senso le cose non sono esattamente come sembrano.

Svelata la possibile data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7, pare non arriverà su Nintendo Switch 2 Svelata la possibile data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7, pare non arriverà su Nintendo Switch 2

Infine c'è la questione del prezzo di Call of Duty: Black Ops 7, che non costerà 80 dollari negli USA come si temeva, bensì 69,99$, che si tradurranno nei tradizionali 79,99€ in Italia per la standard edition, mentre per la Vault Edition serviranno 109,99€.

Tante novità in arrivo?

Com'era lecito attendersi, man mano che si avvicina la presentazione di Call of Duty: Black Ops 7 all'Opening Night Live spuntano con maggiore frequenza e insistenza rumor e leak che puntano a rivelare in anticipo i contenuti che verranno mostrati stasera.

Certo, in questo caso il teaser è stato pubblicato direttamente da Microsoft / Activision, che ha attivato il filmato con un giorno di anticipo rispetto a quello che è probabilmente l'embargo fissato ufficialmente per il gioco.

