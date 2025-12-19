Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone avranno un crossover con Fallout

L'annuncio è arrivato dai profili social dello sparatutto di Activision Blizzard, con un post accompagnato da un breve teaser in cui compaiono le silhouette inconfondibili di Lucy, Maximus e il Ghoul, i tre protagonisti dell'adattamento televisivo firmato Prime Video.

La Season 1 Reloaded è prevista per gennaio

Questo crossover "in famiglia" - sia Activision Blizzard che Bethesda appartengono a Microsoft - rappresenta un'ottima occasione di promozione incrociata, sia per la serie TV di Fallout, la cui seconda stagione è appena iniziata, sia per Call of Duty: Black Ops 7, che punta a consolidare la propria community con eventi di richiamo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento non sono stati svelati i dettagli sui contenuti del crossover, ma guardando alle precedenti collaborazioni è lecito aspettarsi almeno delle skin ispirate ai personaggi di Fallout, che potrebbero essere legate o meno a un pass evento premium.

Per avere conferme ufficiali non resta che attendere ulteriori comunicazioni da Activision. Intanto ricordiamo che la Season 1 Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7 è attesa per gennaio 2026, come primo grande aggiornamento stagionale del nuovo anno, con novità pensate per mantenere alta l'attenzione dei giocatori.