L'art director di Marathon lascia Bungie poco prima del lancio del gioco

Come abbiamo visto, di recente Bungie ha svelato mese di uscita e prezzo di Marathon , che arriverà sul mercato infine a marzo 2026 dopo l'ultimo posticipo, ma verrà lanciato senza il supporto del suo art director.

Joseph Cross, art director di Marathon , ha deciso di lasciare Bungie ormai a breve distanza dal lancio del gioco sul mercato, considerando che questo è destinato ad arrivare nel 2026, almeno in base a quanto emerge dal suo profilo LinkedIn aggiornato di recente e la rimozione dei riferimenti a Bungie nel suo account su X.

Un ruolo importante

Considerando il suo ruolo, si può pensare che, effettivamente, l'uscita di scena prima del lancio abbia senso, visto che un art director dovrebbe ormai aver svolto pienamente il suo ruolo in tale fase dello sviluppo.

Tuttavia, Marathon è anche un gioco caratterizzato da una direzione artistica molto particolare, che contribuisce fortemente alla sua identità, dunque l'uscita di scena del responsabile di questo elemento è comunque un eventi potenzialmente destabilizzante.

Cross ha riferito a Kotaku che la decisione di lasciare Bungie è stata presa da lui stesso: "Sono super orgoglioso del progetto e di quello che il team è riuscito a realizzare in questi sei anni", ha riferito per l'occasione.

Proprio dal punto di vista artistico, Marathon ha attraversato anche una particolare crisi dovuta all'accusa di plagio da parte di un illustratore, per quanto riguardava l'utilizzo di alcuni elementi grafici, cosa che si è poi risolta con un accordo non specificato.