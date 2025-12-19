6

L'art director di Marathon lascia Bungie poco prima del lancio del gioco

Joseph Cross ha deciso di lasciare Bungie, abbandonando il suo ruolo di art director di Marathon a breve distanza dal lancio del gioco, rappresentando una notevole perdita per il team.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/12/2025
Joseph Cross, art director di Marathon, ha deciso di lasciare Bungie ormai a breve distanza dal lancio del gioco sul mercato, considerando che questo è destinato ad arrivare nel 2026, almeno in base a quanto emerge dal suo profilo LinkedIn aggiornato di recente e la rimozione dei riferimenti a Bungie nel suo account su X.

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale al riguardo, dunque, ma diversi indizi puntano in questa direzione e la cosa pare sia stata confermata dal director stesso a Kotaku, con l'uscita di Cross da Bungie che dovrebbe avvenire proprio in questi ultimi giorni del 2025.

Come abbiamo visto, di recente Bungie ha svelato mese di uscita e prezzo di Marathon, che arriverà sul mercato infine a marzo 2026 dopo l'ultimo posticipo, ma verrà lanciato senza il supporto del suo art director.

Un ruolo importante

Considerando il suo ruolo, si può pensare che, effettivamente, l'uscita di scena prima del lancio abbia senso, visto che un art director dovrebbe ormai aver svolto pienamente il suo ruolo in tale fase dello sviluppo.

Tuttavia, Marathon è anche un gioco caratterizzato da una direzione artistica molto particolare, che contribuisce fortemente alla sua identità, dunque l'uscita di scena del responsabile di questo elemento è comunque un eventi potenzialmente destabilizzante.

Sony aggiorna su Marathon, accennando a cosa accadrà nel caso in cui fallisse Sony aggiorna su Marathon, accennando a cosa accadrà nel caso in cui fallisse

Cross ha riferito a Kotaku che la decisione di lasciare Bungie è stata presa da lui stesso: "Sono super orgoglioso del progetto e di quello che il team è riuscito a realizzare in questi sei anni", ha riferito per l'occasione.

Proprio dal punto di vista artistico, Marathon ha attraversato anche una particolare crisi dovuta all'accusa di plagio da parte di un illustratore, per quanto riguardava l'utilizzo di alcuni elementi grafici, cosa che si è poi risolta con un accordo non specificato.

