Sony aggiorna su Marathon, accennando a cosa accadrà nel caso in cui fallisse

Bungie viene ritenuta la prima responsabile del calo dei profitti di Sony nell'ultimo periodo . Oltre a criticarne le performance, la CFO della compagnia, Lin Tao, ha risposto ad alcune domande riguardanti lo sviluppo e l'uscita di Marathon , il cui lancio è stato posticipato rispetto alla data originale di settembre 2025 a causa dei feedback mediocri ricevuti dai playtest e di un incidente di plagio artistico. Lo ha fatto durante una sessione di Q&A della conference call sui risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025

Ci stiamo lavorando

"Per quanto riguarda lo sviluppo di Marathon, stiamo ancora lavorando al progetto", ha dichiarato Lin Tao, che poi ha aggiunto: "Dal 22 al 28 ottobre, per una settimana, si è svolto un test tecnico che ha coinvolto 80.000 persone e, come risultato, abbiamo valutato il gameplay e la retention - questi sono i principali KPI (indicatori chiave di performance) su cui ci siamo concentrati."

Bungie aveva definito questo test "un punto di controllo importante per noi, mentre verifichiamo i miglioramenti apportati dopo l'Alpha. Siamo attualmente in fase di analisi delle prestazioni rispetto a tali KPI", ha aggiunto Tao, "e, se necessario, apporteremo le correzioni del caso."

Non sono mancate domande sulla pubblicazione del gioco. "Siamo pienamente impegnati a lanciare il titolo secondo la pianificazione", ha dichiarato la dirigente. "Prevediamo di pubblicarlo entro l'anno fiscale in corso, e questo è incluso nelle nostre stime."

Più avanti nella call, Tao ha affrontato anche le preoccupazioni sui rischi che l'azienda potrebbe correre se Marathon non dovesse soddisfare le aspettative commerciali. "Se le prestazioni non dovessero raggiungere i livelli previsti, naturalmente esiste un rischio di perdita di valore", ha spiegato. "Ma non riteniamo che questo possa avere un impatto sull'intero segmento gaming, almeno per il momento."