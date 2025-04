Marathon è esplosivo nel primo trailer di gioco, che svela anche la data d'uscita

Bungie ha pubblicato il primo video di gameplay di Marathon , il suo nuovo sparatutto online live service, sostanzialmente un extraction shooter fantascientifico, che si mostra come davvero esplosivo, nonché molto diverso da Destiny 2 , il suo gioco precedente. Parliamo comunque di uno sparatutto online, ma dallo stile visivo originale e dalle dinamiche uniche. Il filmato ha svelato anche la data d'uscita , fissata per il 23 settembre 2025, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il trailer

Il video mostra non solo diverse sparatorie, ma anche varie ambientazioni in cui si muoveranno i personaggi.

Come prevedibile, il focus sarà sulle sparatorie, ma ci sono anche altri elementi rilevanti, come la velocità di movimento, decisamente alta, e la possibilità di usare diverse classi di personaggi, con equipaggiamento differente.

In alcune scene possiamo vedere i personaggi usare anche degli scudi per proteggersi dai colpi nemici. In un frangente possiamo vedere uno dei personaggi scivolare e colpire un avversario con un pugno sul volto, mentre in un altro viene mostrato l'uso di un potere (il lancio di una sfera esplosiva).

Per il resto l'impressione è quella di trovarsi di fronte a uno sparatutto online abbastanza tipico, a parte per il peculiare stile visivo. Il gioco di suo è pensato per favorire il gioco di squadra e presenta meccaniche da extraction shooter, in cui i giocatori devono raccogliere del bottino e riuscire a fuggire per portare a casa il risultato. Pare che la componente narrativa sarà comunque molto forte, ma di questo vi sapremo ridire, anche perché immaginiamo che Bungie intenda supportare Marathon per molti anni, nel caso in cui abbia successo. Nel frattempo potete registrarvi alla closed alpha, che arriverà a breve.