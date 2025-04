Shrek inganna tutti, ma non ci sarà un lancio a sorpresa per Marathon, solo un'alpha chiusa

Come saprete, Bungie ha confermato che sabato 12 aprile presenterà finalmente il gameplay di Marathon , il suo nuovo live service in sviluppo da anni. Dopo la diffusione della notizia è nato un simpatico fraintendimento, dovuto principalmente a una gif animata pubblicata dall'informatore Tom Henderson, che mostra Shrek sorridere in modo ammiccante dopo aver sollevato leggermente la testa da una posizione inclinata. Molti lo hanno letto essenzialmente come il segno di un possibile lancio a sorpresa di Marathon post evento , generando un bel po' di confusione.

Alpha chiusa

La situazione è sfuggita talmente di mano, che lo stesso Henderson è dovuto intervenire per chiarire cosa nascondesse quella GIF.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Dovrei essere più responsabile con la pubblicazione di GIF prima di andare a dormire, ma si parla di un'alpha chiusa, non di un lancio a sorpresa."

A confermare quanto detto da Henderson è stato anche il giornalista Paul Tassi, che ha scritto a sua volta in un post su X, riprendendo quanto detto dall'informatore: "Non ci sarà alcuna versione giocabile di Marathon dopo l'evento, ma si parlerà di roba relativa a una grossa alpha chiusa in arrivo più avanti."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insomma, pare che Shrek abbia ingannato davvero molta gente, questa volta, con tanti che hanno sovrainterpretato la GIF. Del resto vi consigliamo di andarci con i piedi di piombo anche sulla notizia dell'alpha chiusa, che manca di ufficialità. Le fonti, in questo caso, sono considerate attendibilissime, ma non si può mai dire che qualcosa non cambi dietro le quinte.