Sony parla del periodo di uscita di Marathon: Bungie sarà sempre meno indipendente

In un Q&A tenuto durante la presentazione dei risultati finanziari, ai dirigenti di Sony è stato chiesto qual è lo stato di Marathon e cosa possiamo aspettarci da esso.

Il CFO (Direttore finanziario) di Sony ha svelato alcune informazioni riguardo a Marathon , lo sparatutto a estrazione di Bungie che era previsto per settembre ed è stato recentemente rimandato.

Cosa ha detto Sony su Marathon e su Bungie

A Sony è ovviamente stato chiesto anche se il suo rimando è stato calcolato nella previsione dei ricavi dell'attuale anno fiscale e un azionista ha voluto un aggiornamento sulla gestione di Bungie oltre che sui piani di Sony nel caso nel quale Marathon venga infine cancellato.

Il CFO ha affermato: "Prima di tutto, riguardo Marathon e in che modo lo abbiamo calcolato nelle previsioni fiscali, ci aspettiamo che il lancio avvenga in questo anno fiscale." In altre parole, Marathon è previsto entro il marzo 2026.

Continua dicendo: "Ciò detto, non si tratta di un impegno definitivo: non ci sono ancora annunci ufficiali al riguardo", ovvero Sony spera che il gioco sia pronto entro marzo 2026, ma non si sente di poterne dare la certezza. Conclude il discorso con le seguenti parole: "Stiamo facendo delle modifiche nello sviluppo e, in base al progresso, nel corso dell'autunno crediamo che potremo comunicare quando sarà pubblicato Marathon, tramite Bungie o tramite PlayStation".

Per quanto riguarda invece Bungie, il CFO afferma che Sony vuole prendere più controllo sulla gestione dello studio con l'obiettivo finale di integrarlo completamente all'interno di PlayStation Studios. "Riguardo al controllo di Bungie, al momento dell'acquisizione abbiamo offerto un ambiente notevolmente indipendente: quello era un modo per approcciare la situazione. Ciò detto, successivamente ci sono state delle riforme strutturali, come annunciato lo scorso anno, quindi questa indipendente sta diventando meno rilevante e Bungie si sta pian piano integrando in PlayStation Studios. Sul lungo termine, se riuscite a immaginare la cosa come un processo in corso, la direzione di Bungie diventerà parte di PlayStation Studios".

Ricordiamo che Bungie ha spiegato cosa cambierà in Marathon dopo il rimando.