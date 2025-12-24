Marathon non si ispira a Escape from Tarkov, bensì a un vecchio MMO: ecco quale

"Sparatutto da estrazione" è un nome terribile per un ex director di Marathon, che spiega perché

" L'estrazione era solo un meccanismo che tornava comodo, utilizzato per creare un ciclo di circa quindici minuti in cui i giocatori che si ritrovavano nella stessa sessione avevano molte opportunità per raggiungere il successo o il fallimento."

"L'ispirazione originale non era Tarkov o gli extraction shooter, bensì Dark Age of Camelot", ha rivelato Barrett. " Un'esperienza appassionante in un mondo vivo , piena di storie cooperative tra giocatori, con il potenziale pericolo derivante dalla presenza di altri utenti."

Come sarà alla fine?

Come sappiamo, dopo vari rinvii Marathon farà il proprio debutto a marzo e scopriremo quale percorso ha scelto per il gioco l'attuale team di sviluppo, sebbene il contributo di Barrett e degli altri colleghi che hanno lasciato il progetto si farà inevitabilmente sentire.

In tal senso, l'ex game director non ha voluto esprimersi sull'attuale direzione del titolo Bungie, che include fra le altre cose Runner dotati di abilità in stile hero shooter e raid a tempo anziché server persistenti, ma alcuni elementi del concetto originale sembrano emergere nella chat di prossimità e negli incontri PvE più dinamici e pericolosi.