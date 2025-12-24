Marathon non si ispira a Escape from Tarkov, bensì a un vecchio MMO: ecco quale

Stando a quanto dichiarato dall'ex game director Christopher Barrett, Marathon non si ispira a Escape from Tarkov o a un altro extraction shooter moderno, bensì a un vecchio MMO: Dark Age of Camelot.
"L'ispirazione originale non era Tarkov o gli extraction shooter, bensì Dark Age of Camelot", ha rivelato Barrett. "Un'esperienza appassionante in un mondo vivo, piena di storie cooperative tra giocatori, con il potenziale pericolo derivante dalla presenza di altri utenti."
"L'estrazione era solo un meccanismo che tornava comodo, utilizzato per creare un ciclo di circa quindici minuti in cui i giocatori che si ritrovavano nella stessa sessione avevano molte opportunità per raggiungere il successo o il fallimento."
Barrett ha anche elencato alcuni dei suoi obiettivi originali per Marathon, fra cui server persistenti, un mondo vivente guidato dai giocatori con eventi dinamici emergenti, una forte attenzione alla creazione di storie ed esperienze uniche per ogni giocatore ed elementi survival come arti rotti o serbatoi di gas che perdono.
Come sarà alla fine?
Come sappiamo, dopo vari rinvii Marathon farà il proprio debutto a marzo e scopriremo quale percorso ha scelto per il gioco l'attuale team di sviluppo, sebbene il contributo di Barrett e degli altri colleghi che hanno lasciato il progetto si farà inevitabilmente sentire.
In tal senso, l'ex game director non ha voluto esprimersi sull'attuale direzione del titolo Bungie, che include fra le altre cose Runner dotati di abilità in stile hero shooter e raid a tempo anziché server persistenti, ma alcuni elementi del concetto originale sembrano emergere nella chat di prossimità e negli incontri PvE più dinamici e pericolosi.