Bungie svela mese di uscita e prezzo di Marathon e cosa è migliorato rispetto all'alpha

Bungie ha annunciato il mese di uscita ufficiale di Marathon. Lo sparatutto in prima persona di genere extraction shooter arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam) il prossimo marzo al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme. La data precisa sarà comunicata in seguito.
La novità è stata diffusa tramite un post sul sito ufficiale dello studio, dove gli sviluppatori hanno offerto anche un aggiornamento sullo stato dei lavori, i miglioramenti e le aggiunte rispetto all'alpha, oltre a una panoramica generale sul progetto.
Chat di prossimità, matchmaking in solitaria, miglioramenti grafici e Rook
Come spiegato nel nuovo video diario dello sviluppo che trovate qui sotto, Bungie ha introdotto diverse modifiche basate sui feedback dei giocatori. Tra queste spicca la chat di prossimità, inizialmente esclusa per timori legati alla tossicità, ma ora integrata per arricchire l'esperienza di gioco.
Un'altra novità è il matchmaking in solitaria, che affianca alle tradizionali partite a squadre da tre giocatori la possibilità di entrare da soli. A questa modalità si collega l'introduzione di Rook, un robot da combattimento presente in ogni mappa che i giocatori possono impersonare entrando in una partita già in corso. Rook utilizza un equipaggiamento predefinito, permettendo di lanciarsi subito nella mischia e raccogliere risorse senza rischiare il proprio inventario.
Anche sul fronte tecnico e grafico, Bungie segnala ulteriori progressi. Ad esempio, ora i corpi dei giocatori eliminati restano visibili a terra e sono soggetti a una dinamica di decomposizione, con i resti che si degradano progressivamente. Questo dettaglio non è solo estetico: influisce sulle strategie, poiché lo stato di un corpo può indicare se il suo assassino si trova ancora nelle vicinanze.