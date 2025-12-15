Bungie svela mese di uscita e prezzo di Marathon e cosa è migliorato rispetto all'alpha

Bungie ha annunciato il mese di uscita ufficiale di Marathon. Lo sparatutto in prima persona di genere extraction shooter arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam) il prossimo marzo al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme. La data precisa sarà comunicata in seguito.

La novità è stata diffusa tramite un post sul sito ufficiale dello studio, dove gli sviluppatori hanno offerto anche un aggiornamento sullo stato dei lavori, i miglioramenti e le aggiunte rispetto all'alpha, oltre a una panoramica generale sul progetto.