Marathon avrà presto un nuovo playtest

Bungie ha annunciato un nuovo playtest per Marathon, il suo atteso extraction shooter fantascientifico, che tanto ha fatto parlare di sé.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/11/2025
Bungie ha annunciato che presto ci sarà un nuovo playtest di Marathon, per adesso soltanto per gli utenti nord americani. Più precisamente sarà chiamato "Marathon December Community Playtest". Si svolgerà dal 12 al 15 dicembre, ogni giorno dalle 14:00 alle 20:00. Lo sviluppatore ha precisato che la partecipazione ai test precedenti non garantisce l'accesso a questo o ai futuri test e che per sapere di essere stati invitati bisogna attendere un'email ufficiale.

Tutti i dettagli

Gli inviti al playtest verranno inviati a ondate durante tutta la durata del test, quindi non è detto che si ottenga l'accesso da subito.

Lo studio ha specificato anche che è strettamente vietato mostrare il gioco in streaming o in altre forme, perché il test è coperto da un NDA: "qualsiasi feedback o registrazione deve essere condiviso esclusivamente nella sezione NDA del Discord ufficiale di Marathon." Viene detto.

L'invito stesso è personale e non può essere condiviso con altre persone, nemmeno quelle della propria famiglia.

Il playtest sarà disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Vediamo i requisiti di sistema della versione PC:

  • Processore: Intel Core i5-6600
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • RAM: 8 GB RAM

Se vi interessa partecipate, recatevi sul sito ufficiale di Marathon e fate l'iscrizione per la vostra piattaforma preferita. Attenzione, perché per adesso pare che siano ammessi solo utenti nord americani, ma si spera che il playtest venga presto allargato anche ad altri territori.

