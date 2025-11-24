Anche Steam Deck è in sconto per il Black Friday di Steam

In occasione dei saldi del Black Friday di Steam, Valve ha messo in offerta il modello LCD da 256 GB di Steam Deck, scontandolo del 20%. In questo modo, potete portarvi a casa l'ibrido tra un PC e una console portatile spendendo soltanto 335,20 euro, invece di 419 euro. Purtroppo gli altri modelli non hanno subito alcuno sconto e sono venduti a prezzo pieno. Detto questo, il prezzo del modello da 256GB è davvero concorrenziale, visti quelli dei concorrenti diretti, più grandi di diverse grandezze (spesso a fronte di prestazioni superiori, va detto).
Insomma, se volete entrare in questa fascia di hardware, magari per provarla, si tratta di un compromesso ragionevole, considerando anche l'altissima compatibilità ormai raggiunta da Steam Deck con i giochi di Steam.
Ingresso in famiglia
Vediamo ora le caratteristiche tecniche generali dello Steam Deck LCD da 256 GB:
- Schermo LCD 1280 x 800
- Dimensione dello schermo: 7" in diagonale
- Frequenza di aggiornamento: fino a 60 Hz
- Wi-Fi 5
- Batteria: 40 W·h - 2-8 ore di gioco (a seconda del contenuto)
- Alimentatore da 45 W con cavo da 1,5 m
- Custodia
- Bundle del profilo di Steam
Come detto, i modelli OLED da 512 GB e da 1 TB non sono in offerta. Per acquistare Steam Deck LCD da 256 GB con il 20% di sconto, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale del prodotto. Per vedere quali giochi sono compatibili con Steam e quali no, andate invece su questa pagina.