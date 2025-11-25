Ghost of Yotei si aggiorna e ci sono ancora più novità di quelle previste

Vediamo tutto quello che è stato annunciato da Sony e Sucker Punch per il gioco d'azione a mappa aperta di PS5.

Ghost of Yotei si aggiorna: la patch 1.1 è ora disponibile ed è un grosso aggiornamento tecnico e contenutistico, con nuove modalità grafiche e anche la Nuova Partita + con nuove armi e armature.

Tutte le novità dell'aggiornamento di Ghost of Yotei

Prima di tutto, è stato introdotto il supporto al VRR con anche la possibilità di lasciare gli FPS senza limiti. Troverete anche nuove modalità grafica, Bilanciata e Bilanciata con Ray Tracing, che punta a 40 FPS (serve uno schermo a 120 Hz, inoltre i filmati sono comunque a 30 FPS).

Sono state poi aggiunte alcune opzioni per rendere il gioco più fluido o accessibile, come la possibilità di rimappare le funzionalità del touchpad che richiedono lo scorrimento del dito. Inoltre, è possibile attivare un indicatore che aiuta a vedere gli uccelli, le volpi e i lupi che ci guidano verso un certo luogo. Sarà anche possibile disattivare il danno da caduta, ma i danni mortali rimarranno mortali.

Un'altra opzione permetterà anche di raccogliere il bottino dei nemici in automatico, evitando di dover correre da una parte all'altra del campo di battaglia una volta vinto uno scontro. Aggiungiamo poi che potrete saltare i minigiochi del Sumi-e (la pittura) e potrete sfruttare nuove funzioni per la modalità fotografica, ovvero:

cambiare la modalità grafica mentre si è in modalità foto

attivare/disattivare il cavallo in modalità foto

attivare/disattivare la modalità Kurosawa in modalità foto

attivare/disattivare le linee della griglia di composizione

regolare la velocità dell'otturatore

usare nuove opzioni di gradazione del colore

Per quanto riguarda i nuovi contenuti di gioco, è stato aggiunta la Nuova Partita + che permetterà di portare con sé gli equipaggiamenti, i potenziamenti, gli elementi estetici, le risorse e i collezionabili del gioco base, ma includerà anche novità come nuove skin, nuovi talismani e due nuovi set di armatura. Aggiungiamo che tutte le armi e armature possono essere potenziate ancora di più. Inoltre, per rendere più interessante rigiocare i contenuti, in NP+ otterrete dei Fiori dello Spettro come ricompensa per le missioni già finite nel gioco base: i Fiori possono essere spesi in un nuovo negozio. Per invogliare gli utenti, ci sono poi due nuovi trofei, dedicati al completamento della Nuova Partita + e all'acquisto di uno degli oggetti del nuovo negozio già citato.

Dopo aver raggiunto i crediti, i giocatori potranno inoltre rigiocare vari contenuti, ovvero i 22 campi dei Sei di Yotei e i 26 duelli. In NP+, sarà possibile immediatamente rigiocare queste sezioni dopo averle completate, senza dover raggiungere i titoli di coda. Dopo aver rigiocato un campo o un duello, apparirà una nuova schermata dei "risultati" che mostrerà il tempo impiegato, la difficoltà scelta e altri obiettivi raggiunti (nessun danno, nessun nemico allertato...). Infine, l'aggiornamento si occupa di risolvere alcuni bug, di bilanciare il gioco ed eliminare vari crash.

Segnaliamo infine che il team di Ghost of Yotei ha dovuto tagliare un grosso pezzo di gioco, ma pensa che sia stata la scelta giusta.