La descrizione di Metroid Prime 4: Beyond dall'ESRB americano ci racconta il gioco poco prima del lancio

Tramite questa scopriamo dettagli come il fatto che il gioco è classificato "T for Teen" (PEGI 12, in Italia) in quanto Metroid Prime 4: Beyond include " violenza e sangue animati ".

Manca sempre meno all'uscita di Metroid Prime 4: Beyond su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e in maniera molto puntuale l'ente di classificazione del Nord America, l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ha condiviso una pagina dedicata al videogioco.

La descrizione di Metroid Prime 4: Beyond

Ecco la descrizione completa offerta dall'ESRB: "Metroid Prime 4: Beyond è classificato T for Teen dall'ESRB con sangue e violenza animati. Include anche acquisti in-game. Si tratta di un gioco di avventura in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di una cacciatrice di taglie spaziale che deve trovare un modo per tornare a casa."

"I giocatori esplorano un pianeta per svelarne i misteri, combattendo contro creature aliene e pirati spaziali. I giocatori utilizzano raggi energetici, missili e attacchi elementali per affrontare i nemici in combattimenti frenetici. I combattimenti sono caratterizzati da effetti blaster, frequenti esplosioni ed effetti che fanno tremare lo schermo. Alcune creature aliene e personaggi boss emettono sangue blu/verde quando vengono colpiti."

Per quanto riguarda gli "acquisti in-game", si dovrebbe trattare semplicemente della possibilità di comprare l'Upgrade Pack per la versione Nintendo Switch, per chi vuole passare alla versione Nintendo Switch 2.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond e che la data di uscita è il 4 dicembre 2025.