La descrizione di Metroid Prime 4: Beyond dall'ESRB americano ci racconta il gioco poco prima del lancio

Metroid Prime 4: Beyond è in arrivo e l'ente di classificazione americano ha reso disponibile la pagina del videogioco, con la descrizione del tipo di contenuti che possiamo aspettarci.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/11/2025
Manca sempre meno all'uscita di Metroid Prime 4: Beyond su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e in maniera molto puntuale l'ente di classificazione del Nord America, l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ha condiviso una pagina dedicata al videogioco.

Tramite questa scopriamo dettagli come il fatto che il gioco è classificato "T for Teen" (PEGI 12, in Italia) in quanto Metroid Prime 4: Beyond include "violenza e sangue animati".

La descrizione di Metroid Prime 4: Beyond

Ecco la descrizione completa offerta dall'ESRB: "Metroid Prime 4: Beyond è classificato T for Teen dall'ESRB con sangue e violenza animati. Include anche acquisti in-game. Si tratta di un gioco di avventura in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di una cacciatrice di taglie spaziale che deve trovare un modo per tornare a casa."

"I giocatori esplorano un pianeta per svelarne i misteri, combattendo contro creature aliene e pirati spaziali. I giocatori utilizzano raggi energetici, missili e attacchi elementali per affrontare i nemici in combattimenti frenetici. I combattimenti sono caratterizzati da effetti blaster, frequenti esplosioni ed effetti che fanno tremare lo schermo. Alcune creature aliene e personaggi boss emettono sangue blu/verde quando vengono colpiti."

Il nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond ci insegna a sopravvivere su Viewros Il nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond ci insegna a sopravvivere su Viewros

Per quanto riguarda gli "acquisti in-game", si dovrebbe trattare semplicemente della possibilità di comprare l'Upgrade Pack per la versione Nintendo Switch, per chi vuole passare alla versione Nintendo Switch 2.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond e che la data di uscita è il 4 dicembre 2025.

