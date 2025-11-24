4

Il nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond ci insegna a sopravvivere su Viewros

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond focalizzato sullo scenario di Viewros e le sue molteplici insidie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/11/2025
Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond che si focalizza sullo scenario di Viewros e sulle molteplici insidie presenti su questo pianeta, che funge da ambientazione principale per la campagna del nuovo capitolo della serie.

"Un tempo abitato da un'antica civiltà", Viewros è popolato da creature potenzialmente letali, che proveranno in più di un'occasione ad attaccarci e da cui dovremo difenderci utilizzando tutte le risorse a disposizione della scaltra cacciatrice di taglie intergalattica.

Non solo: come rivelato di recente, in Metroid Prime 4: Beyond avremo anche la possibilità di utilizzare una speciale moto che ci consentirà di coprire rapidamente le distanze più lunghe, nonché di mettere in scena frenetici inseguimenti e combattimenti ad alta velocità.

In verità proprio l'arrivo della motocicletta ha suscitato qualche perplessità tra i numerosi fan della saga, rimasti poco convinti dalla sua implementazione nel gioco, ma bisognerà attendere il lancio per capire se questi timori siano fondati o meno.

Una lunga, lunghissima attesa

Alcuni giorni fa abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond e la sensazione è stata quella di un'esperienza imponente, dai tratti epici, ben consapevole del valore di una storia che abbiamo atteso venisse raccontata per così tanto tempo.

La formula alla base del gioco è quella classica, che a quanto pare funziona benissimo ancora oggi, applicata in questo caso a una struttura estremamente ricca di contenuti e ulteriormente impreziosita da alcune importanti novità.

