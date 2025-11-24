Il nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond ci insegna a sopravvivere su Viewros

In verità proprio l'arrivo della motocicletta ha suscitato qualche perplessità tra i numerosi fan della saga, rimasti poco convinti dalla sua implementazione nel gioco, ma bisognerà attendere il lancio per capire se questi timori siano fondati o meno.

Non solo: come rivelato di recente, in Metroid Prime 4: Beyond avremo anche la possibilità di utilizzare una speciale moto che ci consentirà di coprire rapidamente le distanze più lunghe, nonché di mettere in scena frenetici inseguimenti e combattimenti ad alta velocità.

"Un tempo abitato da un'antica civiltà", Viewros è popolato da creature potenzialmente letali , che proveranno in più di un'occasione ad attaccarci e da cui dovremo difenderci utilizzando tutte le risorse a disposizione della scaltra cacciatrice di taglie intergalattica.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond che si focalizza sullo scenario di Viewros e sulle molteplici insidie presenti su questo pianeta, che funge da ambientazione principale per la campagna del nuovo capitolo della serie.

Una lunga, lunghissima attesa

Alcuni giorni fa abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond e la sensazione è stata quella di un'esperienza imponente, dai tratti epici, ben consapevole del valore di una storia che abbiamo atteso venisse raccontata per così tanto tempo.

La formula alla base del gioco è quella classica, che a quanto pare funziona benissimo ancora oggi, applicata in questo caso a una struttura estremamente ricca di contenuti e ulteriormente impreziosita da alcune importanti novità.