L'anime di Genshin Impact prosegue la sua produzione senza intoppi, dice MiHoYo

L'adattamento animato del celebre RPG gacha era stato annunciato nel settembre del 2022, attraverso un'interessante collaborazione tra MiHoYo e il noto studio giapponese Ufotable , con la pubblicazione anche di un trailer di presentazione su questo progetto.

Sono passati anni dall'annuncio del progetto per l' anime di Genshin Impact , e non avendo visto ulteriori notizie in molti cominciavano a mettere in dubbio lo stato di salute della collaborazione, ma MiHoYo ha recentemente confermato che l'anime è ancora in produzione e che procede come previsto .

Un progetto veramente a lungo termine

Considerando i tre anni passati era lecito pensare che qualcosa fosse andato storto, invece si tratta semplicemente della necessità di dover attendere a lungo, ma il progetto sta proseguendo e dovrebbe arrivare alla pubblicazione di un anime su Genshin Impact.

D'altra parte, con Ufotable presa dal successo globale dei film di Demon Slayer, è comprensibile che le priorità siano un po' cambiate per lo studio che ha dimensioni piuttosto contenute, e alcuni progetti possano andare un po' più a rilento del previsto.

Durante il Genshin FES 2026 tenutosi recentemente a Shanghai, in Cina, il team ha commentato la collaborazione con Ufotable: secondo alcuni clip del livestream condivisi su Bilibili e tradotti dai fan giapponesi, il progetto dell'anime di Genshin Impact sta procedendo a ritmo sostenuto e, contrariamente alle speculazioni, non ha incontrato alcun problema o contrattempo imprevisto.

A quanto pare, come anche per quanto riguarda i contenuti del gioco, MiHoYo sta posizionando con attenzione l'anime come un progetto a lungo termine e ha chiesto ai fan di non preoccuparsi. Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco sta per raggiungere la versione Luna IV.