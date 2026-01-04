L'anime di Genshin Impact prosegue la sua produzione senza intoppi, dice MiHoYo

Sono passati anni dall'annuncio del progetto per l'anime di Genshin Impact, e non avendo visto ulteriori notizie in molti cominciavano a mettere in dubbio lo stato di salute della collaborazione, ma MiHoYo ha recentemente confermato che l'anime è ancora in produzione e che procede come previsto.
L'adattamento animato del celebre RPG gacha era stato annunciato nel settembre del 2022, attraverso un'interessante collaborazione tra MiHoYo e il noto studio giapponese Ufotable, con la pubblicazione anche di un trailer di presentazione su questo progetto.
Si trattava di un concept trailer, dunque qualcosa di piuttosto distante da un prodotto concluso, all'interno di un'idea di partnership inserita in un progetto più ampio per la trasposizione trans-media del franchise.
Un progetto veramente a lungo termine
Considerando i tre anni passati era lecito pensare che qualcosa fosse andato storto, invece si tratta semplicemente della necessità di dover attendere a lungo, ma il progetto sta proseguendo e dovrebbe arrivare alla pubblicazione di un anime su Genshin Impact.
D'altra parte, con Ufotable presa dal successo globale dei film di Demon Slayer, è comprensibile che le priorità siano un po' cambiate per lo studio che ha dimensioni piuttosto contenute, e alcuni progetti possano andare un po' più a rilento del previsto.
Durante il Genshin FES 2026 tenutosi recentemente a Shanghai, in Cina, il team ha commentato la collaborazione con Ufotable: secondo alcuni clip del livestream condivisi su Bilibili e tradotti dai fan giapponesi, il progetto dell'anime di Genshin Impact sta procedendo a ritmo sostenuto e, contrariamente alle speculazioni, non ha incontrato alcun problema o contrattempo imprevisto.
A quanto pare, come anche per quanto riguarda i contenuti del gioco, MiHoYo sta posizionando con attenzione l'anime come un progetto a lungo termine e ha chiesto ai fan di non preoccuparsi. Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco sta per raggiungere la versione Luna IV.