Lo studio di Genshin Impact svela Genesis con un teaser trailer, è un MMO open-world in Unreal Engine 5

HoYoverse, il celebre studio cinese autore di Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero, ha pubblicato un teaser trailer per un nuovo progetto in fase di sviluppo: Genesis, un open-world fantasy realizzato con Unreal Engine 5.

Il filmato, della durata di circa 20 secondi, non rivela nulla di concreto sulla natura del gioco, se non che adotterà uno stile visivo più realistico rispetto a quello anime usato per i precedenti giochi di Hoyoverse. È stato mostrato tramite una pagina del reparto assunzioni della compagnia, che fortunatamente offre maggiori dettagli. Secondo la traduzione del materiale disponibile, Genesis sarà un "fantasy game realistico" con ambientazione open-world, elementi MMO e PvP, un ecosistema simulato tramite intelligenza artificiale, IA di combattimento adattata a ogni tipo di terreno, boss fight e NPC dotati di comportamento intelligente.