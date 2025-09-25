Annunciato Petit Planet, un life sim rilassante nello spazio dallo studio di Genshin Impact

Il gioco non ha ancora un periodo di uscita preciso, ma sono già aperte le registrazioni al "Coziness Test" in programma per PC e iOS sul sito ufficiale, a questo indirizzo .

HoYoverse, la casa di Genshin Impact e Honkai: Star Rail, ha annunciato Petit Planet , un simulatore di vita "cozy" ambientato nello spazio in arrivo su PC e dispositivi mobile . Qui sotto trovate il trailer e le prime immagini che hanno accompagnato l'annuncio.

Giornate spensierate su piccoli pianeti nello spazio

Stando ai primi dettagli, in Petit Planet i giocatori possono prendersi cura di un pianeta personale e costruire una galassia connessa a quella di altri utenti. Il gioco combina esplorazione, creatività e relazioni sociali, offrendo attività rilassanti come pesca, coltivazione, cucina e raccolta, il tutto in un mondo stilizzato e colorato.

Ogni pianeta è modellato da Luca, una forza vitale che ne determina l'aspetto e la biodiversità. I giocatori possono personalizzare personaggi, ambienti e persino il cielo e il terreno, creando esperienze uniche.Nel gioco faremo anche la conoscenza dei "Vicini", delle creature pelose con storie e personalità proprie, anch'essi centrali nell'esperienza: si possono stringere amicizie, scambiare regali e vivere momenti speciali.

Oltre al pianeta personale, è possibile esplorare isole remote con il proprio veicolo e partecipare a eventi nel Galactic Bazaar, l'hub sociale, dove si incontrano altri giocatori, si partecipa a eventi e si condividono momenti di gioco.