Annunciata la data della closed beta di Petit Planet, il life sim spaziale dagli autori di Genshin Impact

Hoyoverse, la casa di Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero, ha annunciato la data di inizio della closed beta di Petit Planet, il rilassante simulatore di vita tra le stelle annunciato il mese scorso per PC e dispositivi mobile.
Il cosiddetto "Coziness Test" avrà inizio il prossimo 7 novembre su PC e iOS. Se siete interessati, siete ancora in tempo per registrarvi alla closed beta tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo. Per farlo vi basta effettuare l'accesso con il vostro account Hoyoverse o crearlo uno sul momento e compilare un breve modulo.
Cosa ci aspetta nella closed beta
In Petit Planet i giocatori devono prendersi cura del proprio personalissimo pianeta e costruire connessioni con quelli degli altri giocatori. Ogni pianeta è modellato da Luca, una forza vitale che ne determina l'aspetto e la biodiversità. I giocatori possono personalizzare personaggi, ambienti e persino il cielo e il terreno, creando esperienze uniche, con il gioco che offre attività rilassanti come pesca, coltivazione, cucina e raccolta.
Oltre a prenderci cura del nostro pianeta, durante il Coziness Test, i giocatori avranno modo di ritrovarsi nel Galactic Bazaar, l'hub social dove possono stringere amicizia, scambiare quattro chiacchiere davanti a un caffé virtuale o esibirsi in danze grazie a dei mini-giochi musicali.