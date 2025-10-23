Annunciata la data della closed beta di Petit Planet, il life sim spaziale dagli autori di Genshin Impact

Hoyoverse, la casa di Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero, ha annunciato la data di inizio della closed beta di Petit Planet, il rilassante simulatore di vita tra le stelle annunciato il mese scorso per PC e dispositivi mobile.

Il cosiddetto "Coziness Test" avrà inizio il prossimo 7 novembre su PC e iOS. Se siete interessati, siete ancora in tempo per registrarvi alla closed beta tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo. Per farlo vi basta effettuare l'accesso con il vostro account Hoyoverse o crearlo uno sul momento e compilare un breve modulo.