Death Stranding 2 e Death Stranding: Director's Cut ora supportano la modalità risparmio energetico su PS5

La conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato su X dall'account PlayStation Studios XDEV, dal quale apprendiamo che entrambi i giochi hanno ricevuto una patch per integrare la nuova funzionalità della console. Inoltre, in Death Stranding 2: On the Beach è stato aggiunto anche il doppiaggio in cinese mandarino.

Meno consumi, ma anche compromessi

Per chi non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando di una funzionalità di PS5 introdotta con un recente aggiornamento del firmware, che permette di ridurre il consumo energetico mentre si gioca, al costo di una minore qualità visiva o compromessi sulla fluidità del framerate. È accessibile tramite: Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Risparmio energetico per i giochi. Da qui è possibile attivare la funzione per tutti i titoli compatibili o solo per alcuni.

Questa opzione non è compatibile di base con i giochi pubblicati in passato, dunque mano a mano i titoli dei PlayStation Studios stanno ricevendo degli aggiornamenti per supportala. Ad esempio, di recente anche Days Gone Remastered e il remake di Demon's Souls hanno ricevuto delle patch apposite.

Si vocifera in rete che questa modalità risparmio energetico, seppur magari inutile agli occhi dei giocatori dati i compromessi tecnici, sia in realtà un modo per Sony per testare delle modalità a basso consumo energetico in vista di una console PlayStation portatile in grado di far girare i titoli PS5.