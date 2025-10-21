Days Gone Remastered supporta le nuove funzionalità di PS5 grazie a un aggiornamento

Days Gone Remastered è stato aggiornato al fine di attivare il supporto alle nuove funzionalità di PS5 in tema di risparmio energetico: una procedura che probabilmente riguarderà in maniera progressiva l'intera ludoteca della console Sony.
Introdotte con un recente update del firmware di PlayStation 5, le funzionalità in questione consentono appunto di selezionare modalità grafiche che vanno a diminuire la qualità visiva e/o il frame rate per consentire al sistema di consumare meno corrente.
Come detto, esiste la concreta possibilità che Sony voglia rendere tutti i suoi titoli compatibili con tale tecnologia, sebbene non sia chiaro il motivo. Una politica maggiormente orientata al green? Oppure una maniera per testare modalità a basso consumo in ottica futura?
In effetti si vocifera ormai da tempo dell'intenzione della casa giapponese di lanciare una nuova PlayStation Portatile in grado di far girare i giochi PS5, e se così fosse una funzionalità del genere avrebbe perfettamente senso.
Non solo first party
Si è parlato di come un aggiornamento del tutto simile a quello di Days Gone Remastered sia stato pubblicato di recente per Demon's Souls, ma in realtà sembra che questa strategia non riguardi esclusivamente le produzioni first party dei PlayStation Studios e faccia parte di un approccio più ampio.
Abbiamo infatti parlato delle modalità a basso consumo nella recensione di Gears of War: Reloaded, e immaginiamo a questo punto che anche altri titoli third party riceveranno il medesimo trattamento da qui ai prossimi mesi.