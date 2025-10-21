Days Gone Remastered supporta le nuove funzionalità di PS5 grazie a un aggiornamento

In effetti si vocifera ormai da tempo dell'intenzione della casa giapponese di lanciare una nuova PlayStation Portatile in grado di far girare i giochi PS5, e se così fosse una funzionalità del genere avrebbe perfettamente senso.

Un rumor sostiene che PlayStation portatile farà girare i giochi PS5, ma sarà meno potente

Non solo first party

Si è parlato di come un aggiornamento del tutto simile a quello di Days Gone Remastered sia stato pubblicato di recente per Demon's Souls, ma in realtà sembra che questa strategia non riguardi esclusivamente le produzioni first party dei PlayStation Studios e faccia parte di un approccio più ampio.

Abbiamo infatti parlato delle modalità a basso consumo nella recensione di Gears of War: Reloaded, e immaginiamo a questo punto che anche altri titoli third party riceveranno il medesimo trattamento da qui ai prossimi mesi.