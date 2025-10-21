Disponibile la Beta 4 di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1: vediamo le novità principali

La Beta 4 di iOS 26.1 è ufficialmente disponibile, con alcune novità più significative rispetto alla versione precedente. Sono state infatti introdotte delle opzioni che consentono di personalizzare ulteriormente l'interfaccia, se ad esempio volete ridurre la trasparenza tipica del design Liquid Glass e preferite optare per elementi più opachi. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Novità della quarta beta

La novità principale riguarda la nuova opzione per personalizzare il design Liquid Glass. In questo caso basta andare nelle Impostazioni > Display e Luminosità e troverete una nuova opzione che vi permetterà di passare da Trasparente a Colorato. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, gli elementi dell'interfaccia, i pulsanti e le barre dei menu diventano meno trasparenti e più tendenti al bianco.

Le nuove opzioni (Fonte: MacRumors)

Un'altra opzione è legata alla fotocamera. Nelle impostazioni dell'app è presente l'opzione "Scorri per aprire la fotocamera" dalla schermata di blocco: stavolta è possibile disattivarla. Tra le altre novità troviamo la possibilità di disattivare il feedback aptico nell'app Telefono, quando si è connessi a una chiamata o quando quest'ultima viene interrotta. Un altro piccolo cambiamento riguarda l'aspetto della sezione Apple Intelligence, adesso posizionata a sinistra, in modo simile a quanto abbiamo già visto con la Beta 3.