Disponibile la Beta 3 di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1: scopriamo le novità

La Beta 3 di iOS 26.1 per gli sviluppatori è disponibile e, come di consueto, è arrivata una settimana dopo che Apple ha pubblicato la seconda beta. Non sono presenti novità particolarmente significative, ma di seguito facciamo un pratico riepilogo dedicato ai cambiamenti principali.
Le novità della terza beta di iOS 26.1
Tra le principali novità sappiamo che Apple Intelligence è ora disponibile in più lingue, ovvero danese, olandese, norvegese, portoghese, svedese, turco, cinese e vietnamita. La traduzione in tempo reale degli AirPods, tra le varie lingue, dovrebbe essere disponibile anche in italiano. A tal proposito, se avete segnalazioni da fare non esitate a dircelo nei commenti.
Per quanto riguarda l'interfaccia e il design, Liquid Glass è stato esteso alla tastiera dell'app Telefono, mentre piccole modifiche visive riguardano applicazioni come Foto, Safari e Calendario. Apple Music presenta invece un nuovo gesto di scorrimento per cambiare brano. Si tratta quindi di novità che non differiscono particolarmente dalla seconda beta.
Piccoli cambiamenti riguardano anche le icone delle app Apple TV, con un tocco multicolore che sostituisce il precedente grigio. Anche il nome Apple TV+ verrà semplicemente sostituito da Apple TV, novità che abbiamo già potuto notare con l'annuncio legato al debutto di F1: Il Film il 12 dicembre.
Cosa cambia con la beta 3 di macOS 26.1
La terza beta accenna alla possibilità di un Pro Display XDR 2 con fotocamera integrata. Si tratta di due stringhe di codice, ovvero "Pro Display XDR Camera" e "Pro Display XDR Desk View Camera", quindi ipotizziamo l'arrivo di una nuova versione del monitor. Ricordiamo che l'attuale Pro Display XDR non è dotato di fotocamera integrata o altoparlanti.
Considerando che, almeno secondo le indiscrezioni, Apple dovrebbe annunciare nuovi prodotti a breve, la nuova versione del monitor potrebbe essere disponibile in concomitanza con macOS 26.1, quindi verso la fine di questo mese.