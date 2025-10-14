Randy Pitchford aveva detto che Borderlands 4 non sarebbe andato in sconto tanto presto... e invece

A fine giugno, Randy Pitchford, il capo di Gearbox, aveva escluso che Borderlands 4 sarebbe stato scontato nel breve periodo . Più precisamente, commentando uno sconto del 95% su Borderlands 3 , aveva scritto su X : "Sconti come questo e la comparsa di Borderlands 3 nei programmi di abbonamento per console hanno richiesto più di 5 anni dal lancio del gioco per verificarsi. Approfittatene finché potete! Per chiarire le aspettative, passerà ancora più tempo prima che una cosa del genere accada nel prossimo ciclo con Borderlands 4."

In saldo su Steam

L'uscita di Pitchford aveva generato non poche polemiche, visto anche il precedente annuncio del prezzo del gioco maggiorato a 80 euro, ritornato a 70 dopo le proteste. Ora, però, è arrivato addirittura uno sconto del 20% su Steam a far capire che le sue non erano proprio parole scolpite nella pietra.

Va detto che il suo commento era riferito a uno sconto ben più grosso, ma è altrettanto chiaro che molti hanno subito approfittato dell'offerta di Borderlands 4 per ricordargli cosa aveva detto circa quattro mesi fa e che dal lancio del gioco, avvenuto l'11 settembre, è passato poco più di un mese.

Comunque sia, se vi interessa Borderlands 4 potete cogliere l'occasione per acquistarlo per 55,99 euro nell'edizione standard, 79,99 euro nell'edizione Deluxe e 103,99 euro nell'edizione Super Deluxe.

Attualmente, su Steam ha soltanto il 62% di recensioni positive a causa delle pessime performance, nonché delle risposte date sempre da Pitchford a chi se ne è lamentato.