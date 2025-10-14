0

Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 in offerta su AliExpress fino al 18 ottobre

La nuova avventura del gorilla più famoso di Nintendo arriva su Switch 2: edizione fisica originale in sconto con coupon dedicato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   14/10/2025
Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 in edizione fisica è disponibile su AliExpress a 63,04 €, con 4 € di sconto aggiuntivi utilizzando il coupon ITBS04, per un prezzo finale di 59,04 €. L'offerta è valida fino al 18 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Donkey Kong Bananza in offerta.

Donkey Kong Bananza conferma l'interesse dei fan per il ritorno del leggendario platform. Il titolo propone ambientazioni tropicali, nuovi livelli dinamici e meccaniche cooperative pensate per sfruttare al meglio i Joy-Con 2 della Switch 2.

Il ritorno di un classico in chiave moderna

Donkey Kong Bananza riprende il ritmo frenetico dei capitoli storici, implementando però una grafica migliorata e fluidità ottimizzata per la nuova console. Ogni mondo introduce sfide uniche, collezionabili segreti e boss che richiedono coordinazione e tempismo.

Grazie alla promozione in corso su AliExpress, i giocatori Switch 2 possono aggiungere alla propria collezione uno dei titoli più divertenti e iconici del catalogo Nintendo, approfittando di uno sconto a tempo limitato valido fino al 18 ottobre.

