Croc: Legend of the Gobbos arriva su Steam e riceve la Platinum Edition con nuovi Trofei e altre novità

Si tratta di un grosso aggiornamento gratuito per le versioni PC, Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch, mentre su PS5 e PS4 verrà pubblicato sotto forma di nuova edizione , disponibile sotto forma di upgrade gratuito per chi già possiede il gioco.

Argonaut Games e gli sviluppatori Titanium Studios e Big Boat Interactive hanno annunciato la Platinum Edition di Croc: Legend of the Gobbos .

Il debutto su Steam, nuovi Trofei e non solo

Più nel dettaglio la Platinum Edition sarà disponibile da subito per la versione PC di Steam, in concomitanza con il debutto sullo store di Valve previsto per oggi, mentre verrà pubblicato per GOG e tutte le console il 16 ottobre. Qui sotto trovate un trailer che presenta le novità.

L'idea alla base della Platinum Edition è decisamente particolare. Come spiegato dagli sviluppatori, l'obiettivo iniziale era quello di aggiungere nuovi Trofei alle versioni PS4 e PS5 per raggiungere la soglia minima necessaria all'introduzione del trofeo di Platino (ottenibile solo sbloccando tutti gli altri). Tuttavia, le regole imposte da Sony non permettono di aggiungere nuovi obiettivi tramite un semplice aggiornamento.

Per aggirare il problema, il team ha optato per una soluzione alternativa: una nuova edizione del gioco per PS4 e PS5, gratuita per chi possiede già la versione originale, che include 16 nuovi Trofei e il tanto atteso Platino. Parallelamente, gli sviluppatori hanno deciso di rendere disponibili i nuovi achievement anche sulle altre piattaforme tramite aggiornamento.

Ma le novità non si fermano qui. L'update introduce anche la modalità Time Attack, 25 nuove voci nella Crocipedia, la possibilità di personalizzare il tema musicale del menu principale, oltre a una serie di bug fix e migliorie alla qualità della vita che rendono l'esperienza complessiva più fluida e piacevole.

"Questo aggiornamento è una dimostrazione concreta del nostro impegno verso la community di Croc. Abbiamo ascoltato i vostri feedback e siamo entusiasti di offrire questa novità a tutti i fan della serie, compresi i cacciatori di trofei su PlayStation che aspettavano con impazienza la strada verso il trofeo di platino."