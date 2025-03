Croc: Legend of the Gobbos remaster ha una nuova data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer

Si tratta di una versione completamente ricostruita dal punto di vista tecnico dell'originale uscito originariamente nel 1997 e considerato un platform in 3D "storico", in quanto uno dei più convincenti all'epoca, almeno per quanto riguardava tutte le sperimentazioni al di fuori di Nintendo.

Ad accompagnare l'annuncio c'è l'immancabile trailer appositamente composto per riferire la nuova data di uscita, che arriva dopo un rinvio imposto al gioco alla fine del 2024 , che ha portato fino a questo nuovo lancio previsto per il mese prossimo.

Arriva infine la nuova data di uscita di Croc: Legend of the Gobbos , la versione rimasterizzata del classico platform 3D da parte di Argonaut Games: il gioco arriverà il 2 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Non solo nuova grafica

"Siamo entusiasti di portare Croc: Legend of the Gobbos a una nuova generazione di giocatori", ha dichiarato il fondatore di Argonauts Games, Jez San, in un comunicato stampa. "Il nostro team ha lavorato instancabilmente per preservare il fascino e la nostalgia del gioco originale, introducendo al contempo miglioramenti moderni che lo rendono ancora più divertente sulle console e sui PC di oggi. Non vediamo l'ora che i giocatori si immergano nel mondo di Croc e sperimentino di nuovo la magia".

Oltre al rifacimento grafico, che consente peraltro la scelta tra nuova grafica in alta definizione e quella in vecchio stile, il nuovo Croc: Legend of the Gobbos presenta anche la possibilità di scegliere tra controlli aggiornati o in stile "tank", per chi si vuole fare del male.

Inoltre, all'interno della remaster troviamo anche una Crocipedia, ovvero una sorta di museo con documenti, disegni e altri elementi interessanti sullo sviluppo del gioco, e anche il Crocumentary, ovvero un vero e proprio documentario con interviste e testimonianze sull'originale.