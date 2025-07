La remaster di Croc: Legend of the Gobbos arriva anche su Steam

Argonaut Games e gli sviluppatori di Titanium Studios hanno annunciato che la versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos per PC arriverà anche su Steam , laddove al momento è disponibile solo su GOG.

Le novità della remaster

In precedenza era stato pubblicato su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e su PC via GOG il 2 aprile. Si tratta di una versione completamente ricostruita dal punto di vista tecnico dell'originale uscito originariamente nel 1997 e considerato un platform in 3D "storico".

In particolare, la versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Goobos offre una grafica in alta risoluzione e controlli aggiornati (con la possibilità di optare per quelli classici in stile tank) per garantire un'esperienza adatta sia ai più nostalgici e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa serie platform adventure. Troviamo anche una Crocipedia, ovvero una sorta di museo con documenti, disegni e altri elementi interessanti sullo sviluppo del gioco, e anche il Crocumentary, ovvero un vero e proprio documentario con interviste e testimonianze sull'originale.