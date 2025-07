Il producer di Final Fantasy 14 e 16 è diventato uno sviluppatore grazie a Mario

Stando a Naoki Yoshida, meglio conosciuto come Yoshi-P, il producer di Final Fantasy 14 e di Final Fantasy 16, nonché director del primo, ha svelato, in un'intervista concessa alla testata Famitsu, di essere diventato uno sviluppatore grazie a Mario Bros. per NES. Purtroppo non è stato chiarito se parliamo del platform 2D a schermate fisse o di Super Mario Bros., ossia il platform a scorrimento.