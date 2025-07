Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è ancora il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Lo segue a ruota Pragmata, che dopo anni di nulla assoluto ora appare decisamente più legittimato a occupare le prime posizioni della classifica dei most wanted, essendo stato presentato ufficialmente da Capcom con alcuni video piuttosto convincenti.

La rivista giapponese ha infatti diviso i voti per piattaforme anziché per titolo , e andando a sommare queste cifre viene fuori un quadro davvero difficile da rivoluzionare, pur al netto dell'ottima terza posizione conquistata da Donkey Kong Bananza a pochi giorni ormai dall'uscita.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è ancora il gioco più atteso dai letto di Famitsu , e i numeri della classifica lasciano pochi dubbi in merito alle possibilità che l'interessante rifacimento dei classici Square Enix venga spodestato, prima o poi.

Il resto della classifica

Ha perso qualche posizione ma è ancora ben piazzato Super Robot Wars Y, in arrivo il prossimo 28 agosto: si tratta dell'ultimo capitolo di una serie storica, specie in Giappone, e dunque non sorprende la sua presenza nella lista dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu.

La seconda metà della classifica è un mix di titoli di imminente uscita e altri decisamente più distanti, composta dai vari Leggende Pokémon: Z-A, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.