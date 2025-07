Nintendo Switch Online vedrà l'arrivo di Donkey Kong 64 e Super Smash Bros.?

Donkey Kong 64 e Super Smash Bros. potrebbero arrivare a breve nel catalogo di Nintendo Switch Online riservato agli abbonati in possesso del Pacchetto Aggiuntivo: a suggerirlo è stato un video ufficiale che sembra aver anticipato, volutamente o meno, questo aggiornamento.

Il filmato in questione è stato realizzato dall'azienda giapponese allo scopo di pubblicizzare i vantaggi della sottoscrizione a Nintendo Switch Online, con un panorammica delle console legacy disponibili per gli abbonati, fra cui ovviamente il Nintendo 64.

Alle spalle della schermata di selezione dei giochi, però, le sequenze mostrano le confezioni sfocate dei prossimi titoli in arrivo, e alcuni utenti si sono immediatamente messi d'impegno per cercare di identificare i prodotti in questione.

Ebbene, al momento la lista includebbe appunto Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Forsaken 64 e Glover: una selezione di classici davvero entusiasmante, qualora venisse confermata ufficialmente.