Nintendo Switch Online aumenta di prezzo in Canada, vediamo i nuovi costi per l'abbonamento

Nintendo ha deciso di recente di aumentare i prezzi di alcuni suoi prodotti in Canada, e in particolare in queste ore sono emersi i nuovi prezzi praticati su tale mercato per quanto riguarda l'abbonamento a Nintendo Switch Online, che mostra variazioni su tutti i livelli.

I nuovi prezzi saranno validi a partire dal primo agosto 2025 e al momento riguardano solo il territorio del Canada, dove Nintendo sta operando una revisione generale a fronte delle specifiche condizioni del mercato, ma per quanto riguarda queste iniziative non è mai detto che la questione non possa diffondersi anche altrove.

In ogni caso, può essere interessante avere un'idea delle variazioni applicate, che in generale si trovano nell'ambito dei 5 dollari di maggiorazione per ogni tipologia di abbonamento.