I primi giochi GameCube "gratis" per gli abbonati a Nintendo Switch Online sono disponibili su Switch 2

Come riferito in precedenza, i giochi GameCube possono essere fruiti su Nintendo Switch 2 da chi possiede l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo , com bonus ulteriore, andando dunque ad aggiungersi alla schiera di retro-console che comprende NES, SNES, Game Boy, GBA, Nintendo 64 e Sega Mega Drive.

I primi tre giochi GameCube sono disponibili su Switch 2

Il trailer riportato qui sotto effettua una veloce panoramica sui primi giochi annunciati e disponibili da oggi nella sezione GameCube di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, sempre per quanto riguarda esclusivamente Switch 2.

Si tratta di una prima selezione di grandi classici, a cui seguiranno probabilmente ulteriori titoli nei mesi successivi. Ecco la lista dei primi titoli disponibili, visibili nel trailer qui sopra:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

F-Zero GX

SoulCalibur II

Si inizia subito con un'ottima infornata, dunque.

All'interno del terzetto troviamo il celebre capitolo in cel-shading e ambientazione marinara della serie Zelda, l'F-Zero sviluppato in collaborazione con Sega e il secondo capitolo nella serie di picchiaduro all'arma bianca di Bandai Namco, che in questa versione si fregia della presenza di Link come personaggio speciale giocabile.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Nintendo Switch Online presenta diverse novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2, tra le quali anche un miglioramento dell'app e nuove opzioni per Nintendo 64.