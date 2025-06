Dune: Awakening parte col botto su Steam, ma i problemi tecnici gli fruttano tante recensioni negative

Dune: Awakening ha fatto registrare una grande partenza su Steam : a poche ore dal lancio, ha già superato i 90.000 giocatori contemporanei e viaggia verso i 100.000 e oltre. Purtroppo la festa sta venendo rovinata dalle recensioni degli utenti, per il 61% negative (al momento di scrivere questa notizia), per una media "Molto negativa". Il motivo principale dello scontento è la presenza di tanti problemi tecnici, primi tra tutti quelli ai server, che a molti stanno impedendo di giocare.

Tra alti e bassi

Le lamentele arrivano un po' da ogni parte del mondo, con gente che denuncia dei crash all'avvio. Comunque sia, molti arrivano dai paesi orientali, dove sembrano esserci più problemi.

La situazione è tutta in divenire e probabilmente Funcom non si aspettava una situazione simile, nonostante le ottime vendite fatte in fase di prenotazione e il successo delle fasi di playtest.

Dune: Awakening è un gioco di sopravvivenza multigiocatore su vasta scala, che offre un mondo persistente e immersivo, per un mondo di gioco pieno di intrighi e politica, oltre che una trama cinematografica. In realtà è aperto anche al gioco in solitaria, più o meno come succedeva in Conan Exiles, il precedente survival di Funcom (ancora oggi attivo).

Dispiace sapere di questa situazione, visto che chi è riuscito a giocarci ne sta parlando bene. Come sempre in questi casi, la speranza è che i problemi tecnici vengano risolti il prima possibile e che Dune: Awakening trovi il suo equilibrio.