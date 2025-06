Funcom ha svelato le vendite di Dune: Awakening, le migliori di sempre per la compagnia

Gli altri numeri

L'infografica contiene anche tantissime statistiche interessanti relative al gameplay. Ad esempio apprendiamo che finora sono stati usati 121.653.795 pezzi per costruire, mentre le tempeste di sabbia hanno ucciso 66.883 giocatori.

L'infografica di Dune: Awakening

Sono stati creati 517.585 ornitotteri, le BeneGesserit sono state preferite come mentori dal 31% dei giocatori (i Mentat sono i meno selezionati) e il consumo di spezia è stato elevatissimo: ben 6.110.692.000 grammi complessivi. In tutto questo, sono state fondate anche 121.941 gilde, tanto per gradire.

Insomma, Arrakis è un pianeta densamente popolato, in questo momento, con i giocatori che si stanno prodigando in tantissime attività, esplorando il gioco in lungo e in largo.

Di nostro possiamo aggiungere che ha avuto un picco massimo di 189.333 giocatori e che la media voto delle recensioni è molto positiva. Considerate che ha ricevuto 32.650 recensioni.

Parliamo di quello che finora è un successo su tutta la linea. Considerando anche l'esperienza già maturata da Funcom con Conan, possiamo supporre che gli aggiornamenti non mancheranno e che in futuro il gioco sarà ulteriormente espanso.