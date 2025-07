Dune: Awakening blocca la funzione di Steam Family Sharing per colpa dei bari

Perché Dune: Awakening blocca Steam Condivisione Familiare

Tramite un post su Discord e Steam, l'editore del videogioco - Funcom - ha spiegato i motivi dietro a questa scelta: "Vogliamo condividere un rapido aggiornamento riguardo ai cheat e agli exploit per informarvi che stiamo temporaneamente disabilitando Family Sharing. Abbiamo sfortunatamente notato che questa funzione viene abusata frequentemente".

Per tutti coloro che usavano Dune: Awakening tramite la funzione di condivisione famigliare è una pessima notizia, poiché significa che non potranno più accedere al videogioco. Certo, non pare una cosa definitiva visto che si parla di un blocco temporaneo, ma non è chiaro quanto tempo si dovrà attendere.

"Ci scusiamo con i nostri giocatori che usano questa funzione in modo legittimo", continua Funcom, "Stiamo attivamente lavorando a dei cambiamenti per permetterci di riattivare il sistema il più presto possibile. Non abbiamo un tempo di consegna stimato al momento: puntiamo a implementare i cambiamenti entro quest'anno. Vi faremo sapere di più appena avremo una data".

Non viene precisato in che modo i giocatori stavano usando Family Sharing in modo improprio, ma gli utenti di Discord suppongono che gli utenti usavano la funzione per avere più personaggi e quindi barare in vari modi. Funcom afferma inoltre che sta agendo per bloccare i bari, sta bannando centinaia di giocatori e rimuovendo grandi quantità di Solari dal gioco ottenuti illegalmente.

Ecco infine la recensione di Dune: Awakening.