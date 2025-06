Dune Awakening si aggiorna poco dopo il lancio e risolve i problemi dei server: vediamo i dettagli

I dettagli sull'aggiornamento di Dune Awakening

L'annuncio degli sviluppatori riguardo alla pubblicazione della patch recita: "Distribuiremo un altro hotfix sabato 14 giugno 2025. Questo serve a risolvere l'instabilità dei server riscontrata oggi".

A questo ha fatto seguito un altro annuncio: "L'aggiornamento è ora disponibile e i server sono di nuovo online. Se avete già aperto Dune: Awakening, dovrete chiudere l'applicazione per consentire l'aggiornamento. Se non vedete un aggiornamento disponibile, potrebbe essere necessario riavviare Steam. Grazie per la vostra pazienza!".

Come detto, questo è un aggiornamento per PC visto che le versioni console non sono ancora disponibili. Sappiamo che Dune: Awakening è confermato per PS5 e Xbox Series, ma quando esce? Funcom dà un periodo.