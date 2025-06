Con Audio Overview le ricerche su Google diventano podcast generati dall'IA

Questo sistema è in fase di test ed è riservato (per ora, ovviamente) agli Stati Uniti. Gli utenti vedranno infatti un nuovo pulsante sotto la barra dei risultati , chiamato "Generate Audio Overview". Cliccando su quest'ultimo dopo aver cercato un'informazione, si avrà accesso a una serie di tracce audio che riassumeranno ciò che si vuole sapere .

Una funzionalità utile, se ben utilizzata?

Questo tipo di riassunto potrebbe essere utile per chi ha disabilità visive o per i professionisti che necessitano di risposte in breve tempo e in pieno multitasking. Bisogna capire, però, quanto le informazioni riportate siano effettivamente corrette. Inoltre, non tutti potrebbero apprezzare la nuova funzionalità; basti pensare ai recenti avvenimenti legati agli editori e alle difficoltà che stanno riscontrando, con l'IA che avanza a passi da gigante e sta velocemente dominando i motori di ricerca, ormai piazzandosi anche in prima pagina.

Ad ogni modo, per testare questa feature basta iscriversi a Search Labs, ma per ora non sappiamo quando e se verrà rilasciata anche in Italia. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli in merito. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate.