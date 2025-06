Sony ha rimosso il blocco regionale di almeno 4 giochi PlayStation su Steam

I cambiamenti sono stati notati e condivisi da Wario64 su Bluesky, che ha dichiarato che quattro giochi - God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 e Helldivers 2 - sono stati rimossi dalle restrizioni regionali.

Sony ha rimosso le restrizioni regionali su almeno quattro dei suoi giochi più importanti su Steam , rendendoli disponibili per l'acquisto in decine di paesi in cui prima erano irraggiungibili.

La storia dei blocchi di Sony

Sony negli ultimi anni ha iniziato a pubblicare videogiochi anche su PC, trasformando alcune sue esclusive console in prodotti multipiattaforma. Ha però cercato comunque di sfruttare la situazione per far crescere il numero degli account del PSN, rendendo obbligatorio avere un account Sony per avviare i giochi anche su altre piattaforme: non è qualcosa di innovativo, visto che viene richiesto comunemente anche da altre compagnie, ma rimane qualcosa di non apprezzato da molti giocatori PC.

L'obbligo di un account PSN è però un grosso problema per quelle nazioni che non hanno accesso al servizio (PlayStation non è attiva in ogni Stato) e in pratica la conseguenza era che pur potendo usare Steam certi giocatori non potevano comprare e avviare i giochi di Sony poiché non potevano avere un account PlayStation.

Pian piano la compagnia giapponese ha limitato la cosa, rendendo opzionale l'uso dell'account PSN per giochi come Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Parte 2 Remastered e God of War Ragnarok, giusto per citarne alcuni. Al tempo stesso, però, aveva mantenuto una serie di blocchi regionali continuando a impedire agli utenti delle nazioni senza supporto al PSN di comprare i videogiochi. Ora, pare che stia risolvendo la questione.