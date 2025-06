PlayStation apprezza la svolta multipiattaforma di Xbox, ma non la seguirà

Le parole di Nishino

Più precisamente, Nishino ha risposto: "Pensiamo che la concorrenza nel settore sia sana e ci spinga a innovare. Ci sono molti attori che, presi tutti insieme, fanno progredire l'industria dei videogiochi e, anche se si stanno esplorando nuovi modelli per coinvolgere i giocatori, riteniamo che tutto ciò sia, in definitiva, una cosa positiva."

Una foto di Nishino

Positiva sì, ma PlayStation non la seguirà, visto anche il suo vantaggio come produttore hardware: "Tuttavia, come ho detto prima, siamo fiduciosi e determinati a proseguire con la nostra attuale strategia, e non abbiamo un bisogno urgente di cambiare direzione."

In questo senso la posizione di Nishino è estremamente razionale. Probabilmente, per Sony avrebbe poco senso rinunciare in questa fase al vantaggio ottenuto sulla concorrenza, portando i suoi giochi di punta sulle console di Nintendo e su quelle di Xbox, sopratutto dopo che quest'ultima si è rarefatta come produttore hardware, andando alla ricerca di strade alternative. Comunque sia, presto potremo giocare a molti titoli di PlayStation su di un hardware marchiato Xbox.