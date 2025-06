ROG Xbox Ally ha un prezzo e un mese di uscita, stando a un leaker

Stando a quanto rivelato dal noto leaker eXtas1s, ROG Xbox Ally ha un mese di uscita e un prezzo: secondo queste informazioni, l'handheld prodotto da ASUS dovrebbe aprire le prenotazioni ad agosto e fare il proprio debutto sul mercato a ottobre.

E i prezzi? Saranno ovviamente diversi a seconda del modello: le fonti del leaker parlano di 599€ per la versione bianca e 899€ per il ROG Xbox Ally X, che come sappiamo sarà dotato di una componentistica sostanzialmente più performante.

"Sono riuscito a ottenere tutte queste informazioni, confermate da diversi rivenditori europei che, per così dire, hanno avuto degli incontri con Microsoft in cui l'azienda ha fornito loro i dettagli necessari per commercializzare i nuovi prodotti", ha detto eXtas1s nel suo ultimo video.

"Le prenotazioni del ROG Xbox Ally si apriranno in agosto", ha detto il leaker. "Ripeto: i preorder, le prenotazioni per entrambi i dispositivi Xbox si apriranno in agosto. Questa è la prima informazione esclusiva che abbiamo."