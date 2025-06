Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian è stato annunciato con data e trailer

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian è stato annunciato da Koei Tecmo, con un trailer che rivela la data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal prossimo 26 settembre su PC, PS5 e Nintendo Switch.

Ambientato nel continente di Lantarna, lo stesso che ha fatto da sfondo alle vicende di Atelier Resleriana, The Red Alchemist & the White Guardian racconterà la storia della città di Hallfein, un tempo ricca e luminosa ma improvvisamente colpita da una tragedia ancora avvolta dal mistero.

Un evento inspiegabile ha infatti determinato la scomparsa della maggior parte degli abitanti, trasformando questo luogo in una zona di quarantena accessibile solo dagli investigatori della capitale. Quando però le restrizioni vengono revocate, due giovani coraggiosi decidono di far ritorno nella città.

La protagonista di Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian vuole riaprire la bottega del nonno scomparso, mentre il suo compagno di viaggio è determinato a far luce sugli oggetti lasciati in eredità dal padre defunto.

Entrambi, però, condividono un obiettivo più grande: scoprire cosa sia accaduto realmente quel giorno maledetto.