Atelier Yumia è l'episodio della serie venduto più velocemente di sempre

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land è l'episodio della serie venduto più velocemente di sempre: lo ha annunciato Koei Tecmo, rivelando che il gioco ha piazzato oltre 300.000 copie nel giro di pochi giorni.

"Siamo felici di poter dire che Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land è il gioco della serie Atelier venduto più velocemente di sempre", si legge nel post pubblicato dal publisher giapponese, che ha poi invitato tutti a provare l'esperienza grazie alla demo gratuita.

Si tratta di un successo che non arriva a caso, visto che Atelier Yumia introduce diverse novità rispetto alla formula tradizionale della saga, puntando anche a raccontare una trama più matura e migliorando il sistema di combattimento.

Evidentemente i giocatori hanno premiato gli sforzi compiuti da Gust anche per consegnare loro un capitolo che si pone come un ottimo punto di ingresso, dedicato a chi ancora non conosce questo pur storico franchise.