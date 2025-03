Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è stato abbandonato, dice Saber Interactive

Saber Interactive ha pubblicato un aggiornamento per assicurare che Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è stato abbandonato e che il supporto post-lancio continuerà a produrre contenuti, nonostante l'annuncio del nuovo episodio della serie.

Il grande successo di Space Marine 2 ha spinto il team di sviluppo a confermare con largo anticipo i piani per la realizzazione di un terzo capitolo, ma gli utenti hanno preso la notizia come un possibile disimpegno nei confronti della roadmap tracciata in precedenza.

"Sappiamo che l'annuncio di Warhammer 40.000: Space Marine 3 ha generato entusiasmo, ma anche qualche dubbio", hanno scritto i ragazzi di Saber Interactive. "Vogliamo dunque dirlo con chiarezza: ciò non significa la fine del supporto a Space Marine 2."

"Nessun team sta passando al nuovo progetto e i contenuti in arrivo rimangono confermati", ha aggiunto il team di sviluppo, andando quindi a illustrare cosa ci attende nel prossimo futuro.