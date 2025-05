La cooperativa di Warhammer 40.000: Space Marine 2 resterà a tre giocatori

La modalità cooperativa di Warhammer 40.000: Space Marine 2 resterà a tre giocatori: lo ha chiarito Tim Willits, Chief Creative Officer presso Saber Interactive, nel corso di un'intervista in cui si è ovviamente parlato dell'appena annunciato Siege Mode, la modalità orda che gli utenti attendevano ormai da un po'.

"Come abbiamo spiegato in passato, limitare a tre giocatori le modalità PvE, inclusa la nuova modalità Assedio, è una scelta legata al tipo di sfida che siamo in grado di offrire, e nello specifico ai nemici che possiamo lanciare contro voi e i vostri amici", ha detto Willits.

"Stando ai nostri test, avere quattro Space Marine in una missione cooperativa la rendeva semplicemente troppo facile, e bilanciare gli assalti nemici per giustificare la presenza di un quarto giocatore rappresentava una sfida troppo grande."

Come annunciato da Saber Interactive, la modalità Assedio sarà disponibile gratuitamente, nell'ambito della Patch 8, a partire dal 26 giugno. Contemporaneamente arriveranno due nuovi DLC a pagamento, il White Scars Chapter Pack e il Blood Angels Cosmetic Pack.