PowerA ha presentato il primo controller per Nintendo Switch 2 con stick con Hall Effect

Per chi non lo sapesse, l'Hall Effect è una tecnologia che sfrutta un sistema di sensori magnetici per rilevare il movimento degli stick analogici senza un contatto diretto, riducendo l'usura nel tempo e prevenendo il fenomeno del drifting . Quest'ultimo è un difetto causato dal deterioramento delle parti meccaniche dello stick che porta a un'errata rivelazione degli input di un controller.

Il primo di tanti controller con stick Hall Effect?

In molti speravano che questa tecnologia venisse implementata anche da Nintendo per il suo Pro Controller per Nintendo Switch 2 e per i Joy-Con 2, come suggerito tra l'altro da alcune indiescrezioni precedenti alla presentazione della console. Tuttavia, il mese scorso Nate Bihldorff di Nintendo of America ha confermato l'assenza dell'Hall Effect per gli analogici dei controller prodotti dalla grande N.

Il retro del controller di PowerA con i tasti aggiuntivi personalizzabili

Con tutta probabilità PowerA non sarà l'unico produttore di terze parti a proporre dei controller con stick Hall Effect, ma per il momento potrebbe rivelarsi un'opzione interessante. Si tratta di un pad cablato con licenza ufficiale che, oltre alla peculiarità legata agli analogici, presenta anche dei tasti personalizzabili nella parte posteriore e altri per regolare il volume degli headset. Sul sito ufficiale, che potrete raggiungere da qui, il controller è prezzato 39,99 dollari, ma non ci sono indicazioni sulla data di uscita in Italia e i prezzi in euro.