I Joy-Con di Nintendo Switch 2 non avranno levette analogiche con Hall Effect

La conferma è arrivata da Nate Bihldorff di Nintendo of America, che ha confermato l'assenza di un meccanismo per gli stick basato su Hall Effect, precisando che a ogni modo i controller di Switch 2 sono stati progettati da zero e non sono una semplice evoluzione di quelli della precedente console.

Nintendo ha lavorato sulla durabilità dei controller

"I controller Joy-Con 2 sono stati riprogettati da zero", ha detto Bihldorff in un'intervista con Nintendo Life. "Non sono degli stick con Hall Effect, ma sono davvero buoni". In seguito ha aggiunto anche il Pro Controller di Nintendo Switch 2 è "uno dei controller più silenziosi che abbia mai giocato".

Per chi non lo sapesse, l'Hall Effect è una tecnologia che sta prendendo piede soprattutto tra i controller realizzati da aziende di terze parti che sfrutta un sistema di sensori magnetici per rilevare il movimento degli stick analogici senza un contatto diretto, riducendo l'usura nel tempo e prevenendo il fenomeno del drifting. Quest'ultimo è un difetto causato dal deterioramento delle parti meccaniche dello stick che porta a un'errata rivelazione degli input di un controller, causando nella maggior parte dei casi un movimento del personaggio o della telecamera nonostante la levetta corrispondente sia ferma e in posizione neutra, compromettendo l'esperienza di gioco. Nonostante l'assenza di stick analogici con Hall Effect, in precedenza Nintendo ha svelato che ha riprogettato questa componenente e l'ha migliorata in varie aree, tra cui anche la durabilità. Questo non significa necessariamente che il problema del drifting non si presenterà, ma quantomeno è lecito aspettarsi una percentuale di casi minore rispetto alla precedente versione dei controller.