I Joy-Con di Nintendo Switch 2 avranno ancora il "drift"? Nintendo dà una sorta di risposta

Il "Joy-Con drift" si verifica quando uno stick registra un input quando in realtà non si sta toccando la levetta. Ad esempio, un controller con Joy-Con drift potrebbe essere lasciato completamente immobile, eppure il personaggio del giocatore potrebbe muoversi lentamente in una direzione. Spesso il problema è causato dall'usura delle componenti.

Le parole di Nintendo sul dritt di Switch 2

Nintendo ha dichiarato che i nuovi stick analogici Joy-Con di Switch 2 saranno più resistenti rispetto a quelli di Switch 1, quando gli è stato chiesto di parlare di potenziali problemi del Joy-Con drift.

VGC ha chiesto a Nintendo se ha adottato misure per proteggere Nintendo Switch 2 dal Joy-Con drift, e un portavoce ha risposto: "Gli stick per i controller Joy-Con 2 sono stati riprogettati e sono migliorati in aree come la durata".

Parlando durante una presentazione con gli sviluppatori, il responsabile della progettazione hardware di Nintendo Switch 2, Tetsuya Sasaki, ha anche risposto alle domande su come ha migliorato i Joy-Con dopo anni di lamentele sul drift, ma tecnicamente non ha detto se il problema è stato risolto.

"Come avrete potuto vedere e sentire, i nuovi controller Joy-Con 2 per Nintendo Switch 2 sono stati progettati da zero per avere movimenti più ampi e fluidi", ha detto Sasaki, senza entrare in ulteriori dettagli.

